Mette-Marit mist feestelijkheden rond uitreiking Nobelprijs

De Noorse kroonprinses Mette-Marit moet de feestelijkheden rond de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan zich voorbij laten gaan. Ze is ziek, heeft het hof aan het Noorse persbureau NTB laten weten. Mette-Marit is verkouden en laat zich later op vrijdag testen op Covid-19.

Mette-Marit zou vrijdagochtend deelnemen aan een evenement bij het Nobel Vredescentrum in Oslo. Daar heeft een groep schoolkinderen een tentoonstelling georganiseerd ter ere van Maria Ressa en Dmitry Muratov, de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede van dit jaar.

De kroonprinses heeft al geruime tijd gezondheidsproblemen. Ze lijdt aan een ongebruikelijke variant van de ziekte longfibrose. Daardoor behoort ze tot de risicogroep als het gaat om het coronavirus.

Volgens Noorse media is Mette-Marit sinds de coronapandemie extra op haar hoede. Ondanks dat blijft ze zoveel als mogelijk van haar taken uitvoeren. Vorige maand trad ze veel op de voorgrond tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Noorwegen. Kroonprins Haakon was toen ziek en daardoor moest Mette-Marit enkele van zijn taken overnemen.