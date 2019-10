Kroonprinses Mette-Marit vindt het lastig om te praten over de chronische longziekte waar ze aan lijdt. In een interview op de Noorse televisie vertelt de vrouw van kroonprins Haakon dat ze er niet te veel aandacht op wil vestigen.

“Ik ben me erg bewust van mijn gezondheidstoestand, maar ik wil niet dat die zoveel aandacht van buitenaf krijgt”, zegt Mette-Marit (46), die vorig jaar oktober bekendmaakte dat bij haar longfibrose was geconstateerd. “Dat is ook een van de redenen waarom ik mijn ‘nieuwe kleine leven’ zo leuk vind.”

Door de ziekte wordt zuurstof niet goed opgenomen waardoor patiënten benauwd of kortademig kunnen worden. Omdat de longfibrose gevolgen ging hebben voor haar agenda, besloot Mette-Marit het nieuws naar buiten te brengen. Sindsdien doet de kroonprinses het rustiger aan, want ze is “sneller uitgeput dan voorheen”. Wel zei ze destijds al dat haar doel is om “zo veel mogelijk te werken en zo veel mogelijk aan officiële gelegenheden deel te nemen”.

Ondanks de negatieve effecten van de ziekte probeert Mette-Marit er ook iets positiefs uit te halen. Zo heeft het haar meer tijd voor haarzelf gegeven. “Ik kan meer zelf beslissen over mijn dagelijks leven en ik realiseer me hoe goed het voor mij is”, vertelt ze. “Ik kan gewoon wandelen en heb meer tijd om te leven. Het leven is wat rustiger geworden.”