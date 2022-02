Nerveuze Haakon springt van 9 meter hoge brug

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft woensdag tijdens een werkbezoek in Øygarden de spanning opgezocht. De 48-jarige zoon van koning Harald sprong van een 9 meter hoge brug het water in, en dat maakte hem vooraf een beetje nerveus.

“Ik voelde een zekere druk vandaag”, zei Haakon na afloop tegen TV2. Hij had naar eigen zeggen een behoorlijk hoge hartslag voordat hij de sprong maakte. De kroonprins had een wetsuit aangetrokken om geen kou te vatten. Het water was naar schatting zo’n 2 graden. Het was daarna nog niet gedaan voor Haakon, want hij moest ook nog via een touwladder terug naar boven.

De sprong is een vast onderdeel van het Dale Oen Centre. In dit centrum worden jongeren in de natuur mentaal en fysiek uitgedaagd. Ze geven er geen cijfers, maar “bouwen karakter”, aldus oprichter Robin Dale Oen. Na de sprong sprak Haakon met de jongeren over zijn ervaring.