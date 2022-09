Noors koningshuis feliciteert Märtha Louise met 51e verjaardag

De Noorse koninklijke familie heeft prinses Märtha Louise gefeliciteerd met haar verjaardag. De jongere zus van kroonprins Haakon viert donderdag haar 51e verjaardag.

Bij het bericht plaatste het Noorse hof een vrolijke foto van de prinses, waarbij ze gekleed gaat in een roze jurk met korte mouwen en een bloemmotief. De foto is van Stian Lysberg Solum en komt uit een serie uit 2021 waarvan er al eerder foto’s door het Noorse hof zijn gepubliceerd.

Afgelopen zomer maakte Märtha Louise bekend zich te hebben verloofd met Durek Verret, een Amerikaanse sjamaan. De twee hebben sinds 2019 een relatie. Eerder was Märtha Louise getrouwd met de Noorse schrijver Ari Behn, van wie ze in 2017 scheidde. Behn maakte in 2019 een einde aan zijn leven. De prinses en haar ex-man hebben samen drie dochters.