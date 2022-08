Noors koningspaar in gesprek met schoonzoon na verkoop medaillons

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen gaan met hun schoonzoon Durek Verrett praten over het feit dat hij medaillons, die zouden helpen bij het herstel na een coronabesmetting, verkoopt. Dat liet het koningspaar dinsdag weten aan staatsomroep NRK tijdens hun bezoek aan Sykkylven.

Harald heeft al eens tegen Verrett gezegd dat hij en zijn aanstaande, prinses Märtha Louise, geen koninklijke titel mogen gebruiken bij commerciële werkzaamheden. “Ik denk dat het nog niet helemaal is doorgedrongen wat we bedoelen maar we zitten in een proces en het zal zich vanzelf oplossen”, aldus Harald. Hij en Verrett leren elkaar ook steeds beter kennen, vervolgde hij. “We zullen met hem praten, zoals we dat in een gezin doen.”

Volgens de koning is dat “helemaal geen uitdaging”. Koningin Sonja voegde daaraan toe dat er een groot verschil is tussen Noorwegen en de Verenigde Staten, waar Verrett vandaan komt. “Het is een cultuurclash”, aldus Harald.

Verrett kwam in Noorwegen in opspraak omdat hij de coronamedaillons voor zo’n 200 euro per stuk verkocht. Ook vertelde hij dat hij medische behandeling had geweigerd.

Märtha Louise maakte afgelopen zomer bekend dat ze met de Amerikaanse sjamaan gaat trouwen. De twee hebben sinds 2019 een relatie.