Noors koningspaar vol goede moed begonnen aan provinciereis

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen zijn maandag gestart met hun vierdaagse bezoek aan de provincie Nordland. De reis is begonnen in de stad Hemnes. “Het is goed om weer in Noord-Noorwegen te zijn. De koningin en ik hebben ernaar uitgekeken u te bezoeken. We ademen zo vrij hier in het noorden – met zoveel zee, bergen en lucht. En vooral veel leuke mensen”, zei Harald in een toespraak.

De koning vindt Hemnes erg mooi. “Het is geen wonder dat mensen van over de hele wereld naar Hemnes komen om te ervaren wat de spectaculaire natuur hier te bieden heeft – zowel in de bergen als aan de kust.”

Het koningspaar heeft zin in de rest van het bezoek. “Bedankt dat je ons zo goed hebt ontvangen en bedankt dat je zo goed voor elkaar hebt gezorgd.”

Harald en Sonja wonen maandag onder meer een feest bij in de haven. Later op maandag is het koningspaar in de gemeente Hattfjelldal. Dinsdag worden de steden Leirfjord en Vevelstad bezocht en woensdag en donderdag zijn respectievelijk Sømna en Bindal aan de beurt.