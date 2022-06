Noors koningspaar voor het eerst na aanslag op Utøya

Voor het eerst sinds de aanslag in 2011 hebben koningin Sonja en koning Harald van Noorwegen het eiland Utøya bezocht. Het koninklijk paar werd rondgeleid door mensen van het eiland en de jeugdafdeling van de sociaaldemocratische Noorse Arbeiderspartij AUF.

Bij de aanslag op 22 juli 2011 kwamen 69 leden van AUF op Utøya om het leven toen de rechts-extremistische dader Anders Breivik het vuur opende. “22 juli heeft ons bewust gemaakt van hoe kostbaar onze waarden zijn”, zei Harald bij aankomst op het eiland. “We moeten elke dag werken om ze te behouden en te verbeteren.”

Harald en Sonja brachten een bezoek aan de nieuwbouw op Utøya. Het gebouw is deels gemaakt van resten van de oude aula die na de aanslag is afgebroken. Het gebouw wordt ondersteund door 69 pilaren. Die symboliseren de 69 slachtoffers die op het eiland vielen bij de aanslag.

Rode rozen

Het paar nam ook een kijkje bij het monument voor de slachtoffers. Dat is opgebouwd uit ringen met de namen van de jongeren die de aanslag niet overleefden. Het is traditie dat op de verjaardag van een slachtoffer bloemen bij de ring met zijn of haar naam worden gezet. Vrijdag plaatsen de royals rode rozen bij de ring van een jarige.

Het koninklijk paar sprak ook met mensen van AUF over de aanslag. Koningin Sonja vertelde na afloop diep onder de indruk te zijn van het bezoek. “Utøya bestaat nog steeds. Dat heeft hij niet kapot kunnen maken”, zei Harald over Breivik.