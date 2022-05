Noors kroonprinselijk paar bezoekt Zweedse kroonprinses en man

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen zijn begonnen aan hun driedaagse bezoek aan Zweden. Ze ontmoetten maandagochtend kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel op hun woonpaleis Haga in Stockholm.

Haakon en Mette-Marit zullen maandag in de Zweedse hoofdstad ook nog naar onder meer een cultureel centrum gaan. Ook bezoeken de twee het Koninklijk Paleis. De dag wordt afgesloten op de Noorse ambassade.

Het kroonprinselijk paar wordt tijdens de reis vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Anniken Huitfeldt en minister van Handel en Industrie Jan Christian Vestre. Ook zal een Noorse zakendelegatie deelnemen.

Haakon en Mette-Marit verblijven ook dinsdag in Stockholm en brengen hun laatste dag op woensdag in Göteborg door. De reis staat in het teken van de economische samenwerking tussen Noorwegen en Zweden. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema.