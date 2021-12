Noorse hof deelt kerstplannen van koninklijke familie

Het Noorse koningshuis heeft nieuwe kerstfoto’s van de koninklijke familie gedeeld. De foto’s werden deze week genomen op het zomerverblijf Bygdø Kongsgård van koning Harald en koningin Sonja. Ook kondigde het Noorse hof de kerstplannen van de koninklijke familie aan.

De Noorse royals poseerden voor de foto bij een kerstboom die bijna tot het plafond reikt. Koning Harald en Sonja zitten op de voorgrond op een stoel. Kroonprins Haakon, zijn vrouw Mette-Marit en hun kinderen Ingrid Alexandra en Sverre Magnus staan daar achter. Naast de koninklijke familie is ook een stapel pakjes te zien.

Koning Harald en koningin Sonja zullen met kerst op Bygdø Kongsgård verblijven, en vieren kerstavond met de familie van kroonprins Haakon in Skaugum, de officiële residentie van Haakon en Mette-Merit in Oslo. Het gezin van de kroonprins zal daarnaast op kerstavond de kerkdienst in de Asker-kerk bijwonen.