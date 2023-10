Koning Harald van Noorwegen heeft dinsdag in Oslo het parlementaire jaar geopend en zijn troonrede gehouden. De opening van de Storting, zoals het parlement heet, is traditiegetrouw in oktober.

Harald sprak in zijn troonrede onder meer over de daling van de inflatie. Dat geeft “de hoop” dat er een einde komt aan de prijsstijgingen, aldus de koning.

Harald was samen met zijn vrouw koningin Sonja en zoon kroonprins Haakon naar het parlement gekomen.