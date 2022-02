Noorse koning Harald viert 85e verjaardag

Koning Harald van Noorwegen viert maandag zijn 85e verjaardag. De vorst doet dat met enkele naaste familieleden tijdens een vakantie in het buitenland, maakte het Noorse hof vorige week bekend. Omdat het om een privéreis gaat, wordt niet bekendgemaakt in welk land de festiviteiten plaatsvinden.

De koning kan tijdens zijn verjaardag in het buitenland bijkomen van een verkoudheidsvirus dat hem onlangs anderhalve week van het werk heeft gehouden. De vrees bestond dat Harald door de Noorse minister van Buitenlandse Zaken Anniken Huitfeldt was besmet met corona, maar dat bleek na verscheidene testen niet zo te zijn. In zijn afwezigheid verving zoon Haakon hem bij enkele koninklijke taken.

Mensen die de koning willen feliciteren met zijn verjaardag kunnen dat vanaf maandag doen via een speciaal elektronisch formulier op de website van het koningshuis.

Knieoperatie

De koning was zijn 84e levensjaar roerig begonnen. Op zijn verjaardag vorig jaar was hij herstellende van een knieoperatie waardoor hij uiteindelijk pas op maandag 12 april weer in staat was om werkzaamheden te verrichten.

De rest van het jaar deed Harald het ook rustig aan. Hij ontving enkele hoogwaardigheidsbekleders en bracht korte bezoeken aan instellingen in Noorwegen. Samen met zijn vrouw Sonja maakte hij in juni een driedaagse rondreis door het westen van Noorwegen. In november ontving hij koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor een driedaags staatsbezoek.

Mobiele telefoon

Harald ging wel met zijn tijd mee. In oktober schafte hij voor het eerst een mobiele telefoon aan. De coronapandemie had hem doen beseffen hoe belangrijk “moderne computertechnologie” is om met elkaar in contact te blijven, onthulde het Noorse hof. Het mobieltje beviel de koning kennelijk goed, want in zijn nieuwjaarstoespraak riep hij de Noren op om elkaar eens wat vaker te bellen.