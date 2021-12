Noorse kroonprins Haakon met ministers naar VS

De Noorse kroonprins Haakon is voor een bezoek afgereisd naar de Verenigde Staten. Haakon is tot en met 9 december in het land en zal daar de steden New York en Washington aandoen.

Tijdens de trip staat onder meer een bezoek aan het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York op het programma. Haakon wordt tijdens zijn reis vergezeld door minister Anniken Huitfeldt van Buitenlandse Zaken, minister Jan Christian Vestre van Handel en Industrie en minister van Olie en Energie Marte Mjøs Persen. Ook op de agenda staan verschillende ontmoetingen op het gebied van duurzame energie en de bilaterale verhoudingen tussen de VS en Noorwegen.

De laatste keer dat de Noorse kroonprins de Verenigde Staten bezocht, was in 2019. Hij hield toen rond de VN-jaarvergadering in New York een toespraak op een evenement over klimaatverandering.