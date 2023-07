Noorse kroonprins Haakon ziet Abraham

De Noorse kroonprins Haakon viert donderdag zijn vijftigste verjaardag. Ter gelegenheid van deze mijlpaal heeft het Noorse hof een felicitatieregister geopend. Ook op sociale media regent het al vroeg gelukswensen voor de enige zoon van koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja.

Van een groot feest is nog geen sprake. Haakon viert zijn verjaardag donderdag in kleine kring en pas later deze zomer groter samen met zijn vrouw Mette-Marit, die eveneens 50 wordt. Op 25 augustus, op de trouwdag van het kroonprinselijk paar, is er een feest in de achtertuin van het het paleis.