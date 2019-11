De vrouwen van Lilleström SK hebben de Noorse voetbalbeker gewonnen. In Oslo klopten ze Vålerenga met maar liefst 5-1. Koningin Sonja en kroonprinses Mette-Marit woonden de wedstrijd bij.

Lilleström is dit jaar een klasse apart in Noorwegen, zo konden de aanwezige royals met eigen ogen constateren. Bij rust stond de ploeg al met 4-0 voor. Eerder deze herfst was Lilleström al landskampioen geworden.

Bij Vålerenga deed overigens de Nederlandse international Sherida Spitse mee. In de tweede helft kreeg ze een gele kaart.