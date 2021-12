Noorwegen stelt 18e verjaardag Ingrid Alexandra uit wegens corona

De viering van de 18e verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra wordt uitgesteld vanwege de coronasituatie. Dat heeft het Noorse koningshuis donderdag bekendgemaakt.

Ingrid Alexandra viert vrijdag 21 januari haar 18e verjaardag. Maar “het geplande galadiner en de andere festiviteiten van de regering worden uitgesteld vanwege de huidige coronabeperkingen”.

Amalia, de Prinses van Oranje, en haar vader Willem-Alexander kwamen woensdag onder vuur te liggen vanwege een feest ter gelegenheid van haar 18e verjaardag dat afgelopen week plaatsvond. De officiële vieringen waren afgezegd, schreef demissionair premier Mark Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Maar in de tuin van Paleis Huis ten Bosch vond wel een feest plaats, waarvoor volgens Rutte 21 mensen waren uitgenodigd.