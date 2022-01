Prinses Ingrid Alexandra (18) woont ministerraad bij

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft vrijdag op haar 18e verjaardag een vergadering van de ministerraad bijgewoond in het koninklijk paleis in Oslo. Ook haar vader, kroonprins Haakon, en haar grootvader, koning Harald, waren hierbij aanwezig.

Onder anderen de Noorse premier Jonas Gahr Støre en verscheidene ministers namen verder aan de vergadering deel. Donderdag, de dag voor haar 18e verjaardag, bezocht de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit al het parlement, hooggerechtshof en de premier. Nu ze 18 is geworden zal ze mondjesmaat officiële taken verrichten, hoewel haar studie de komende jaren wel voorgaat, aldus het Noorse hof.

In ons land is het traditie dat een beoogd troonopvolger of troonopvolgster, als hij of zij 18 wordt, zijn of haar intrede doet in de Raad van State. Dat deed Amalia op 8 december, een dag nadat zij meerderjarig was geworden. Amalia werd binnengeleid door haar vader, koning Willem-Alexander.