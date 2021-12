Sonja en Mette-Marit bij staatsbegrafenis homorechtenactiviste

Koningin Sonja en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen hebben maandagochtend de staatsbegrafenis van homorechtenactiviste Kim Friele bijgewoond. Het afscheid vond plaats in de kathedraal van Oslo.

Friele, die eind november op 86-jarige leeftijd overleed, was in 1965 de eerste Noorse vrouw die als lesbienne in het openbaar verscheen. Mede dankzij haar inzet werd in 1972 homoseksualiteit niet langer als strafbaar gezien.

Behalve de aanwezigheid van koningin Sonja en kroonprinses Mette-Marit waren er nog talloze andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Zo woonden ook premier Jonas Gahr Støre en minister van Justitie Anette Trettebergstuen het afscheid bij.