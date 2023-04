Zieke Mette-Marit laat Haakon alleen op pad gaan

De Noorse kroonprinses Mette-Marit is dinsdag niet afgereisd naar het plaatsje Kautokeino in het noorden van Noorwegen. Ze is ziek en is daarom thuisgebleven, laat het hof weten aan Noorse media.

Mette-Marit zou in Kautokeino samen met haar man kroonprins Haakon onder meer een nieuwe lagere en middelbare school openen. Het bezoek was ter ere van de komende vijftigste verjaardag die Haakon en Mette-Marit deze zomer beiden vieren. Daarvoor willen ze verschillende bezoeken afleggen die ze belangrijk vinden. In Kautokeino wonen veel Sami en het kroonprinselijk paar wilde graag meer te weten komen over de geschiedenis, taal en cultuur van het volk.

Het hof heeft niet gemeld wat Mette-Marit mankeert. Wel is duidelijk dat ze geen corona heeft.

De kroonprinses kampt al geruime tijde met gezondheidsproblemen. Ze lijdt aan een ongebruikelijke variant van de ziekte longfibrose en moet daarom vaker rust nemen. Door de ziekte wordt zuurstof niet goed opgenomen waardoor patiënten benauwd of kortademig kunnen worden. Ook raken ze snel vermoeid.