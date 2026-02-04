Noren hervatten programma ondanks storm rond koningshuis

Ondanks de storm waarin het Noorse koningshuis verkeert, hebben koning Harald, koningin Sonja en kroonprins Haakon woensdag zoals gepland hun programma weer opgepakt. De drie ontvingen op het paleis in Oslo de Canadese gouverneur-generaal Mary Simon en haar echtgenoot Whit Fraser.

Het is de eerste keer dat een Canadese gouverneur-generaal Noorwegen bezoekt sinds Michaëlle Jean in 2009. Simon, die het Canadese staatshoofd koning Charles vertegenwoordigt, reist later door naar Denemarken en Groenland.

Voor het koningspaar en de kroonprins was het bezoek van Simon het eerste openbare agendapunt sinds kroonprinses Mette-Marit afgelopen weekend onder vuur kwam te liggen vanwege haar contacten met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook begon deze week het proces tegen haar zoon Marius Borg Høiby.

Kroonprins Haakon meldde eerder al dat de familie gewoon werkbezoeken aflegt gedurende de zaak van Høiby. Harald komt later woensdag voor het eerst weer in het openbaar, als hij een revalidatiecentrum in Oslo opent. Later deze week reist hij met Sonja naar Italië om de Olympische Spelen bij te wonen. Haakon gaat pas later alleen naar de Spelen.