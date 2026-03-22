Noren houden vertrouwen in kroonprins Haakon

Kroonprins Haakon van Noorwegen lijkt door het overgrote deel van de Noorse bevolking niet afgerekend te worden op de schandalen rondom de koninklijke familie. Bijna vier op de vijf Noren geloven dat hij een “zeer goede” of “redelijk goede” koning wordt, meldt de Noorse krant Nettavisen op basis van een peiling onder ruim duizend mensen.

Bijna acht procent denkt dat Haakon het “redelijk slecht” of zelfs “zeer slecht” zal doen als hij de troon overneemt van zijn vader koning Harald. De peiling vond vrijdag plaats, op de dag dat het veelbesproken interview met het kroonprinselijk paar over de banden van kroonprinses Mette-Marit met zedendelinquent Jeffrey Epstein werd gepubliceerd.

Zaterdag werd al duidelijk dat het vertrouwen in Mette-Marit bij veel Noren nog niet hersteld is nadat ze uitleg gaf over haar banden met Epstein. Zo bleek uit een peiling van de kranten VG en Aftenposten dat een meerderheid van de Noren vindt dat ze onvoldoende antwoorden gaf. Bijna de helft vindt zelfs dat ze geen koningin zou moeten worden.