Noren werken samen met Australië voor veiligheid prinses

De nationale veiligheidsdienst (PST) in Noorwegen is nog volop bezig met eventuele veiligheidsmaatregelen in verband met de aanstaande verhuizing van prinses Ingrid Alexandra naar Australië. Een woordvoerder van de PST zegt tegen de Noorse omroep TV 2 dat wordt samengewerkt met de lokale autoriteiten.

Vorige week werd bekend dat Ingrid Alexandra, de toekomstige Noorse troonopvolger, in augustus begint aan een studie aan de Universiteit van Sydney. Het is de bedoeling dat ze drie jaar in Australië blijft.

“Het gastland heeft de eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid van Noorse hoogwaardigheidsbekleders die kort of lang in het betreffende land verblijven. De taak van de PST is om doorlopend de veiligheid van elke hoogwaardigheidsbekleder te beoordelen en hierover nauw contact te onderhouden met het gastland”, aldus de woordvoerder.

De PST is verantwoordelijk voor de beveiliging van de koninklijke familie. De veiligheidsdienst wil niet zeggen of beveiligers met de prinses meereizen en welke kosten dat eventueel met zich meebrengt. Ook de politie in Australië geeft geen commentaar.