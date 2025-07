Noren zingen jarige koningin Sonja toe

De Noorse koningin Sonja is vrijdag op haar 88e verjaardag uitgebreid gefêteerd tijdens haar bezoek aan Stavanger. Hoogtepunt was het verjaardagslied dat de inwoners voor haar zongen. Ook de rest van de koninklijke familie, koning Harald en kroonprins Haakon met zijn gezin, deden enthousiast mee.

Op beelden van de Noorse omroep NRK is te zien dat de burgemeester van Stavanger vond dat een verjaardag geen verjaardag is zonder lied, waarna de hele familie opstond om het traditionele Noorse verjaardagslied Hurra for deg som fyller ditt år in te zetten. Met name kroonprinses Mette-Marit en haar dochter prinses Ingrid Alexandra deden fanatiek mee, ook met het bijbehorende dansje.

De koningin keek stralend toe en wendde zich even tot de koning (88) toen de tekst “dans een klein dansje met degene met wie je het liefst wilt dansen” passeerde.

Mooi weer

Sonja had niet veel te wensen voor haar verjaardag. Toen haar dat later werd gevraagd, antwoordde ze: “Een goede gezondheid en mooi weer.”

Het bezoek aan Stavanger stond in het teken van het vertrek van de eerste Noren naar de Verenigde Staten, vrijdag precies tweehonderd jaar geleden. Het was voor het eerst dat er drie generaties van de koninklijke familie in de kustplaats waren.