NOS doet verslag van staatsbezoeken aan Cyprus en Kenia

Bij de NOS is in maart een verslag te zien van de staatsbezoeken van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Cyprus en Kenia. De omroep toont op woensdag 5 en donderdag 20 maart de belangrijkste onderdelen van de bezoeken.

Dinsdag begint het tweedaagse staatsbezoek aan Cyprus. Op het eiland bezoeken de koning en koningin onder meer het Joint Rescue Coordination Center en het Zenon Centrum in Larnaca, waar Nederlandse burgers in nood worden opgevangen. Dit is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst “het hart van de internationale evacuatiesamenwerking op Cyprus”. Hier werden Nederlanders in veiligheid gebracht die in 2006 uit Libanon en in 2023 uit Soedan werden gerepatrieerd. Vorig jaar zijn via Cyprus ook enkele Nederlanders uit Libanon gerepatrieerd. Ook bezoekt het koningspaar de oude stad van Nicosia en gaan Willem-Alexander en Máxima naar opgravingsplekken waar archeologen van de Universiteit Leiden werkzaam zijn.

Van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 maart zijn de koning en koningin in Kenia. Ze praten daar onder meer met president William Ruto en zijn ministers en met topbestuurders van bedrijven. Nederland en Kenia werken al zestig jaar nauw samen. Ook ontmoet het koningspaar jonge Kenianen en planten Willem-Alexander en Máxima een boom in een bos in de hoofdstad Nairobi.

De programma’s NOS Koningspaar op Cyprus en NOS Koningspaar in Kenia zijn ’s avonds op NPO 2 te zien.