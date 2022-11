NPO: we merken toch veel belangstelling voor koningshuis

De NPO geeft het EO-royaltyprogramma Blauw Bloed meer ruimte omdat “we merken dat de belangstelling voor het koningshuis en aanverwante zaken toch groot is”. Dat laat een woordvoerder van NPO vrijdag desgevraagd weten. “Daarom keert het programma, ook op verzoek van de EO, terug op de oude plek met een uitgebreider tijdslot.”

De EO meldde vrijdag dat Blauw Bloed terugkeert op primetime. Het programma zal vanaf januari 2023 wekelijks op de zaterdagavond te zien zijn.

De NPO en de EO overlegden in 2021 meer dan een half jaar over de toekomst van het royaltyprogramma. De NPO wilde Blauw Bloed schrappen, maar dit voornemen stuitte op veel kritiek. Een petitie om het voortbestaan van het programma veilig te stellen werd in de kortste keren meer dan 10.000 keer getekend.

Uiteindelijk werd besloten dat de uitzendingen in 2022 vooral online verder zouden gaan, maar dan zonder presentator.