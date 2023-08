NTR mocht voor Verhaal van Oranje-Nassau filmen in Oranjezaal

De NTR heeft voor het nieuwe programma Het Verhaal van Nederland: Oranje-Nassau opnames mogen maken in de Oranjezaal in Huis ten Bosch. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag laten weten. Het komt zeer zelden voor dat er filmopnames in de paleizen van de Oranjes worden toegestaan. De achtdelige serie, een vervolg op NPO-hit Het Verhaal van Nederland, belicht de geschiedenis van het Nederlandse vorstenhuis.

“Op verzoek van de NTR zijn er opnames gefaciliteerd in de Oranjezaal en de archieven van de Koninklijke Verzamelingen”, meldt de RVD. “Verder gaat het om een onafhankelijke en historische productie waar de RVD geen bemoeienis mee heeft.”

De Oranjezaal is het middelpunt van Huis ten Bosch, het paleis in Den Haag waar koning Willem-Alexander en zijn gezin wonen. Het is een rijkelijk versierde pronkzaal, ingericht als eerbetoon aan stadhouder Frederik Hendrik door zijn weduwe Amalia van Solms. De koninklijke familie maakt bij bijzondere gebeurtenissen gebruik van de zaal, zoals vorig jaar voor het diner voor staatshoofden en regeringsleiders bij de nucleaire veiligheidstop in Den Haag.

De Oranjezaal was in 2015 bij hoge uitzondering voor het publiek toegankelijk, toen Huis ten Bosch werd gerenoveerd. Meer dan 50.000 mensen namen toen een kijkje in de iconische ruimte. De NTR kan nog niet zeggen wanneer Het Verhaal van Nederland: Oranje-Nassau wordt uitgezonden.