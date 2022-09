NYT: Charles bouwde met slimme constructies miljardenimperium

De Britse koning Charles III heeft de afgelopen tientallen jaren middels belastingvoordelen, offshore-rekeningen en slimme investeringen in onroerend goed een portefeuille met miljarden dollars aan bezittingen opgebouwd.

Dat meldt The New York Times na een eigen analyse. Charles was volgens de krant nauw betrokken bij de ontwikkeling van een privélandgoed dat bekend staat als het hertogdom Cornwall. De zoon van Elizabeth II heeft met een groot team van professionele experts de waarde van het gebied met 50 procent weten te vermeerderen.

De vastgoedportefeuille van Charles beslaat 130.000 hectare. Ieder jaar worden er miljoenen dollars binnengehaald aan huurinkomsten. De portfolio bevat onder meer het historische cricketveld The Oval in Londen, landbouwgrond in het zuiden van Engeland, kantoorruimten in Londen en vakantiehuisjes aan zee.

Charles erft na het overlijden van Elizabeth haar privébezittingen, die volgens The New York Times een waarde van 949 miljoen dollar hebben. De totale waarde van het fortuin van de Britse koninklijke familie is naar schatting 28 miljard dollar. Als Charles de portefeuille van zijn moeder krijgt, betaalt hij hierover geen successierechten. Gewone Britse burgers betalen ongeveer 40 procent successierechten.

De nieuwe koning draagt Cornwall over aan zijn zoon William. Als deze het gebied verder gaat ontwikkelen, hoeft hij geen vennootschapsbelasting te betalen. De krant zet de rijkdom van de Britse royals af tegen de groeiende armoede in het Verenigd Koninkrijk. Het land worstelde de afgelopen tien jaar met ingrijpende bezuinigingen. De armoede nam toe, net als het gebruik van voedselbanken.