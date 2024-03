NYT: Russisch netwerk verspreidde desinformatie over Catherine

Een Russisch netwerk dat gelieerd is aan het Kremlin, heeft desinformatie over de Britse prinses Catherine verspreid. Dat meldt The New York Times. Het gaat om berichten die rondgingen vlak voordat Catherine vertelde dat ze wordt behandeld voor kanker.

De krant sprak Martin Innes, een expert digitale desinformatie van de Cardiff University in Wales. Samen met zijn collega’s volgde hij 45 accounts op sociale media die berichten over de Britse prinses deelden die niet bleken te kloppen. Eerder deelden de accounts al desinformatie over de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en over de Franse steun aan Oekraïne.

De berichten waren volgens Innes bedoeld om verdeeldheid te creëren, “chaos in de samenleving” te veroorzaken en “het vertrouwen in instellingen uit te hollen, in dit geval de Britse koninklijke familie en de nieuwsmedia”.

Prinses Catherine deelde vrijdag dat ze kanker heeft. Daarvoor was ze al enige tijd uit beeld, door een geplande buikoperatie. De afwezigheid zorgde voor veel speculaties op sociale media. Zo beweerden mensen dat haar man, prins William, een affaire had of dat Catherine plastische chirurgie had gehad.