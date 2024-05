De Oekraïense president Volodymyr Zelensky brengt vrijdag een bezoek aan Madrid. Daar ontmoet hij ook de Spaanse koning Felipe, meldden persbureaus Reuters en AFP dinsdag.

Felipe ontvangt Zelensky vrijdag rond het middaguur. In het Koninklijk Paleis in Madrid wordt een uur later een officiële lunch georganiseerd.

De Spaanse krant El País stelt dat tijdens het bezoek een bilaterale overeenkomst wordt ondertekend voor samenwerking op het gebied van veiligheid.