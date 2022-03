Oekraïne kan Koningsdag nog dwarszitten

Of Koningsdag dit jaar in Maastricht zoals gepland doorgaat, is nog niet helemaal zeker. Dat heeft te maken met de oorlog in de Oekraïne, laat een woordvoerder van de gemeente Maastricht woensdag weten na berichtgeving hierover op 1Limburg.

Het feest is echter nog niet afgelast, aldus de woordvoerder. “Maar we blijven de situatie op de voet volgen.” Maastricht bekijkt de situatie van dag tot dag, en is daarover dagelijks in overleg met het koningshuis. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de Oekraïne wordt gehandeld, aldus de gemeente.

Het programma van de route is nog niet bekendgemaakt. De gemeente wacht nog even af hoe het nieuws zich verder ontwikkelt. Wel is het programma zo goed als rond.