Oekraïne wil prins Harry’s Invictus Games organiseren

Zes steden hebben zich aangemeld als kandidaatstad voor de door prins Harry bedachte Invictus Games van 2029. Daaronder is opvallend genoeg ook de door oorlog geteisterde Oekraïense hoofdstad Kyiv, melden Britse media.

De aankondiging komt enkele weken nadat de hertog van Sussex een onaangekondigd bezoek bracht aan Oekraïne, waar hij gewonde militairen en burgers ontmoette in een revalidatiekliniek in de westelijke stad Lviv.

Andere kandidaten om het sportevenement voor oorlogsveteranen in 2029 te organiseren zijn Aalborg in Denemarken, de regio Veneto in Italië, Abuja in Nigeria, Daejeon in Zuid-Korea en San Diego in de VS. De winnende gaststad wordt volgende zomer onthuld.

De volgende Invictus Games zijn in juli 2027 in Birmingham. Volgens Britse media biedt dat de mogelijkheid voor prins Harry om zijn kinderen prins Archie en prinses Lilibet mee te nemen naar zijn thuisland en een eventuele hereniging met de rest van de familie.