Olie voor zalving koning Charles gewijd in Jeruzalem

De olie die gebruikt wordt tijdens de kroning van koning Charles op 6 mei, is vrijdag gewijd in Jeruzalem. Het is in het Verenigd Koninkrijk traditie dat de nieuwe vorst met de speciale olie wordt gezalfd.

De ceremonie vond vrijdagochtend plaats in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. De olie is onder meer gemaakt van olijven van de Olijfberg. Daar ligt ook de grootmoeder van koning Charles, prinses Alice van Griekenland, begraven. De olijven zijn net buiten Bethlehem geperst en de olie werd daarop geparfumeerd met geuren als sesam, roos, jasmijn, kaneel en neroli.

Britse vorsten worden traditioneel gezalfd met de heilige olie. Een priester brengt met de olie kruisjes aan op het voorhoofd, de voeten, de borst en de handen. Ook koningin Elizabeth werd tijdens haar kroning in 1953 op deze manier gezalfd.