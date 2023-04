Olympische Spelen zijn ‘magisch’ voor koning Willem-Alexander

Wat koning Willem-Alexander betreft zijn de Olympische Spelen iedere keer weer “magisch”. In de podcast Door de ogen van de Koning vertelt Willem-Alexander in gesprek met radio-dj Edwin Evers over zijn voorliefde voor het sportevenement, waarvan zowel een zomer- als wintereditie is.

“Ik mis het ook echt”, zegt de koning. “Door covid hebben we natuurlijk Tokio en Beijing over moeten slaan.” Willem-Alexander verheugt zich nu alweer op de Olympische Spelen in Parijs in 2024, en daarna de Winterspelen in Milaan in 2026 en in 2028 de Spelen in Los Angeles.

Willem-Alexander vindt het leuk dat tijdens de Olympische Spelen alle sporten op wereldkampioenschapniveau bij elkaar te zien zijn. “Veel sporten die anders wat minder aandacht krijgen, staan op het wereldtoneel vol in de schijnwerpers. Dat is zo magisch, om alles bij elkaar te krijgen. En het is ook de enige plek waar 205 verschillende landen en gebieden een stadion in kunnen komen zonder conflict. Daar kan het wel. Dat kan eigenlijk nergens anders. Dus sport verbroedert echt”, zegt de koning.

Heel mooi moment

Sowieso vindt de koning het leuk om aanwezig te zijn bij grote sportevenementen om Nederlandse sporters aan te moedigen. “Het is een heel mooi moment om wereldkampioenen en Olympisch kampioenen te feliciteren, in alle sporten, dus ook gehandicapte sporten. Het hele jaar door zijn er fantastische sportfeiten die niet altijd in de media komen, maar wel prachtig zijn.”

De podcast Door de ogen van de Koning is gemaakt ter ere van het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. Het programma is opgenomen in zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. In elke aflevering staat een jaar van het koningschap van Willem-Alexander centraal.