Oma Marius Borg Høiby betaalde proceskosten kleinzoon

De oma van Marius Borg Høiby heeft een groot deel van de proceskosten van haar kleinzoon in de zaak rondom het boek Hvite striper, sorte får op zich genomen. Het gaat om een bedrag van 530.000 kroon (ruim 45.000 euro), melden Noorse media.

De gulle gever betreft de moeder van kroonprinses Mette-Marit, de 88-jarige Marit Tjessem. “Dit is iets waar we normaal gesproken niet over praten”, zegt Høiby’s advocaat Elias Christensen tegen TV 2. “Maar in dit geval heeft de cliënt, vanwege de grote media-aandacht, gevraagd om deze informatie te delen.”

Høiby probeerde vorige maand via de rechter het boek Hvite striper, sorte får (Witte Strepen, Zwarte Schapen), waarin zijn sociale kring, vermeende contacten met drugscriminelen en cocaïnegebruik wordt beschreven, uit de handel te halen. Zijn poging mislukte; volgens de rechter was het “niet aannemelijk gemaakt dat zijn eer, reputatie en privéleven onterecht zo zijn aangetast dat er een verbod kan worden opgelegd”.

Høiby moest van de rechter de proceskosten van uitgeverij Aschehoug van 460.000 kroon (bijna 40.000 euro) en een bedrag van 70.500 kroon (ruim 6000 euro) aan de Noorse Auteursvereniging betalen. Hem wacht in februari de behandeling van zijn strafzaak. Høiby wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen.