Ombudsman: goed dat koning aandacht heeft voor Groningen

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt het goed dat koning Willem-Alexander aandacht besteedt aan de aardbevingsproblematiek in Groningen. Dat vertelde hij na afloop van het bezoek aan Zeerijp, waar hij samen met de koning sprak met gedupeerden van de aardbevingsproblematiek.

“Ik denk dat het heel goed is dat Nederland ziet dat de koning extra aandacht heeft voor wat er gebeurt in Groningen en wat het met de mensen doet”, zegt Van Zutphen. “Het is een signaal dat hier een serieus probleem is dat moet worden aangepakt.”

Het gesprek tussen de koning en de gedupeerden was “heel goed en mooi”, zegt Van Zutphen. “Omdat de koning goed op de hoogte is. Hij kan heel goed luisteren. Maar ik vond ook dat de mensen aan tafel zich goed hadden voorbereid om op een goede manier hun verhaal te vertellen.”

Van Zutphen raakte zelfs geëmotioneerd door de verhalen, zegt hij. Zelfs als hij deze in sommige gevallen al kende. “De impact op de gezinnen en op hun gezinsgeluk, dat kwam heel erg aan de orde, dat heeft me het meeste geraakt.”

Een aantal aanwezigen omschreef het gesprek met de koning als “een stukje erkenning”. Dat gevoel begrijpt de ombudsman. “Als de koning zich laat horen door hier te zijn, dan weet je dat je er niet alleen voor staat.”