Omhelzing voor Felipe bij weerzien met president Ecuador

De Spaanse koning Felipe heeft zijn vakantieadres op Mallorca ingeruild voor Colombia. De koning is daar voor de inhuldiging van Gustavo Petro, de nieuwe president van het Zuid-Amerikaanse land.

De linkse Gustavo Petro won in juni de presidentsverkiezingen in Colombia, een voormalig Spaanse kolonie. De 62-jarige Petro was eerder burgemeester van de hoofdstad Bogota. Ook was hij ooit lid van de guerrillabeweging M-19.

Na aankomst in Colombia ontmoette Felipe de Ecuadoriaanse president Guillermo Lasso. Felipe was vorig jaar ook aanwezig bij zijn inhuldiging als president. Bij het weerzien omhelsden de heren elkaar.

De Spaanse koning vertegenwoordigt Spanje al sinds 1996 bij inauguraties in Latijns-Amerika. In mei was Felipe nog bij de inhuldiging van president Rodrigo Chaves van Costa Rica.