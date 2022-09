Omroepers declameren het koningschap van Charles

LONDEN (ANP) – Verspreid over het hele koninkrijk zullen dit weekeinde omroepers het koningschap van Charles III aan het publiek bekendmaken. Dat begon in Londen op het balkon van St. James’ Palace, kort nadat Charles de papieren ondertekende die hem officieel tot koning hebben verklaard.

De omroeper las exact om 11.00 uur (plaatselijke tijd) vanaf een stuk papier de bekendmaking voor aan het publiek, dat antwoordde met een driewerf hoera. Na het paleis werd op het middaguur in het centrum van Londen de proclamatie voorgelezen. Vele duizenden mensen waren daarbij aanwezig.

“Na het overlijden van koningin Elizabeth verklaren we prins Charles nu tot koning Charles III van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. God zegene de koning”, aldus de boodschapper in het centrum van de Britse hoofdstad. Het publiek beantwoordde op zijn beurt met “God zegene de koning”, waarna het Britse volkslied werd gespeeld en ook hier een driewerf hoera werd uitgeroepen. Het publiek applaudisseerde na de bekendmaking.

Later zaterdag en zondag zullen ook in Windsor, Edinburgh en op veel andere plaatsen in het koninkrijk soortgelijke boodschappen op deze traditionele manier worden uitgesproken. In het verleden, voordat er massamedia waren, fungeerden deze omroepers als brengers van mededelingen van algemeen nut en belangrijk nieuws.