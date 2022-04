Ondergrondse uitbreiding Paleis Het Loo pas in 2023 klaar

De ondergrondse uitbreiding van Paleis Het Loo in Apeldoorn gaat pas volgend jaar open. Het paleis en de tuinen zijn na vier jaar helemaal gerenoveerd en opgeknapt, maar de onderverdieping is nog niet klaar. De directie van het paleis vond het jammer om nog een jaar langer te wachten met de heropening van het paleis.

De ondergrondse uitbreiding van 5000 vierkante meter is nieuw toegevoegd aan het paleis uit de 17e eeuw. De uitbreiding is door een glazen dak te zien onder de bassecour, het voorplein van het paleis tussen de twee zijvleugels. In de toekomst vormt de nieuwe verdieping ook de hoofdentree tot het paleis. Tot die tijd komen bezoekers via de tuinen en de zijkant van het gebouw binnen.

De nieuwe ruimte, die waarschijnlijk Grand Foyer gaat heten, biedt plaats aan horeca en een museumwinkel. Er komen wisseltentoonstellingen en de vaste expositie De Oranjes.

Paleis Het Loo gaat vrijdag 15 april weer open voor publiek. Bezoekers moeten een kaartje met een tijdslot reserveren.