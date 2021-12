Onderzoek naar Juan Carlos nog niet klaar, weer eenzame kerst

Het onderzoek naar de voormalige Spaanse koning Juan Carlos in verband met beschuldigingen van omkoping en corruptie is voorlopig nog niet afgerond. Dat stellen Spaanse media op basis van bronnen dicht bij het onderzoek.

De kans is dus vrij groot dat de 83-jarige Spanjaard wederom de kerstdagen ver weg van huis moet doorbrengen. Hij woont inmiddels zo’n anderhalf jaar in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten.

De openbaar aanklager die het onderzoek leidt heeft een decreet ondertekend dat toestemming geeft om nog zes maanden door te gaan met het onderzoek. De deadline om het onderzoek naar Juan Carlos af te ronden was 17 december. Er zijn vooralsnog geen aanklachten tegen Juan Carlos ingediend.

De Spaanse media meldden afgelopen maand dat Juan Carlos zijn eigen land mist en hoopte met kerst weer thuis te kunnen komen. De oude koning besloot Spanje vorig jaar te verlaten om zijn zoon Felipe wat lucht te geven.

De gepensioneerde vorst kwam bijna dagelijks negatief in het nieuws wegens vermeende omkoping en corruptie. In Zwitserland en bij het Spaanse hooggerechtshof lopen onderzoeken naar de geldstromen rond de koning-emeritus, maar hij is niet in staat van beschuldiging gesteld en wordt ook niet als verdachte aangemerkt.