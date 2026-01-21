Onderzoek naar Marius Borg Høiby nog gaande

Het aanvullende onderzoek naar Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is ook nu hij is aangeklaagd voor nieuwe strafbare feiten nog steeds gaande. Dat bevestigde de politie woensdag tegen de Noorse krant Aftenposten.

Høiby werd maandag aangeklaagd voor onder meer het vervoeren van drugs, verkeersovertredingen en het schenden van een contactverbod, waarvoor hij schuld bekende. In totaal wordt de stiefzoon van kroonprins Haakon nu beschuldigd van 38 strafbare feiten, waarvan verkrachting en mishandeling de zwaarste zijn. Zijn proces begint op 3 februari.

Volgens de politie is het “niet ongebruikelijk” dat er zo kort voor de start van de zaak nog onderzoek plaatsvindt. De advocaten van Høiby wilden woensdag niet reageren tegenover Noorse media.