Onderzoek naar nieuwe aanklachten Marius Borg Høiby afgesloten

Het onderzoek dat de politie was gestart naar Marius Borg Høiby voor het begin van de rechtszaak tegen hem, is afgerond. Dat melden Noorse media woensdag. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit werd in het weekend voor zijn proces opgepakt op verdenking van mishandeling, bedreiging met een mes en het schenden van een contactverbod.

Politieaanklager Andreas Kruszewski bevestigt aan Noorse media, waaronder NRK, dat het onderzoek klaar is. Er zijn getuigen ondervraagd en er is een huiszoeking gedaan bij het huis van Høiby. Ook Høiby’s vader Morten Borg is ondervraagd in verband met het incident.

Het proces tegen Høiby ging begin februari van start. Hij staat terecht voor 38 strafbare feiten, waaronder meerdere verkrachtingen. Tijdens de behandeling van de zaak kwamen meerdere vermeende slachtoffers aan het woord. Dinsdag legde zijn ex-vriendin Nora Haukland een verklaring af. Høiby zelf komt bij de voortzetting van de zaak op woensdag opnieuw aan het woord.