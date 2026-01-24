Onderzoek naar oplichters die zich voordoen als koning Filip

Het Openbaar Ministerie in België is een onderzoek gestart naar oplichters die de identiteit van koning Filip misbruiken. De fraudeurs proberen volgens het federale parket geld los te krijgen van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, Belgische families en bedrijfsleiders.

De daders doen zich voor als de Belgische koning, zijn kabinetschef Vincent Houssiau of generaal-majoor Stéphane Dutron, hoofd van de Belgische Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV). Slachtoffers worden sinds begin 2025 telefonisch, per WhatsApp of per e-mail benaderd. Ze zijn geselecteerd op hun mogelijke band met het koningshuis. Ook worden slachtoffers uitgenodigd voor een videogesprek met de koning. Die beelden worden mogelijk met AI gemaakt.

Volgens het parket hadden de meeste slachtoffers het bedrog snel door. In één geval werd daadwerkelijk een geldbedrag overgemaakt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het federaal parket in samenwerking met gespecialiseerde diensten van de Belgische federale politie.