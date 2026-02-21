Onderzoek NRK: steun Noorse monarchie daalt, Harald wel populair

De steun voor de Noorse monarchie is de afgelopen maand met 10 procent gedaald. Dat blijkt uit een meting die de Noorse omroep NRK zaterdag publiceerde ter gelegenheid van de verjaardag van koning Harald. Een meerderheid, zes op de tien respondenten, zegt de Noorse monarchie nog steeds te steunen. Het aantal Noren dat zegt liever geen koningshuis te willen, steeg van 19 naar 27 procent.

Tegelijkertijd is koning Harald, die zaterdag 89 kaarsjes uitblaast, nog steeds erg populair. De ondervraagden geven de koning een score van 9,2. Koningin Sonja volgt hem op de voet met een score van 8,6.

De populariteit van kroonprins Haakon heeft echter een knauw gekregen. Anderhalf jaar geleden kreeg hij nog een 8,8, nu ligt zijn waardering bijna 1 punt lager en krijgt hij van de ondervraagden een 7,9.

De populariteit van kroonprinses Mette-Marit is gekelderd. Zij kreeg anderhalf jaar geleden een 7,4. Nu wordt zij gewaardeerd met een 3,7. De kroonprinses ligt onder vuur vanwege haar contact met zedendelinquent Jeffrey Epstein en de rechtszaak tegen haar zoon, Marius Borg Høiby, die onder meer wordt verdacht van verkrachting en geweldpleging.