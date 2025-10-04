Onstuimig weer tijdens festiviteiten in Luxemburg

Volgens het Luxemburgse weerbureau Meteolux wordt het zaterdag een onstuimige dag tijdens de festiviteiten na de troonswisseling. Het is regenachtig en er staat een sterke wind, meldt het weerbureau. De windstoten lopen op tot 80 kilometer per uur en het is 13 tot 16 graden.

Zaterdag vindt onder meer een festival plaats in de stad Dudelange ter gelegenheid van de troonswisseling op vrijdag. De nieuwe groothertog Guillaume en zijn vrouw groothertogin Stéphanie bezoeken het festival aan het einde van de middag. Daarvoor gaat het groothertogelijk paar langs bij een aantal sportclubs en vindt een receptie plaats in het kasteel Wiltz.

Guillaume werd vrijdag geïnstalleerd in de Luxemburgse Kamer van Afgevaardigden in Luxemburg-stad. Zijn vader Henri deed een uur daarvoor officieel afstand van de troon. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia waren aanwezig bij de eedaflegging.