Ontwerper Mohamed Benchellal wint Nederlands grootste modeprijs

Modeontwerper Mohamed Benchellal heeft woensdag in het Rijksmuseum in Amsterdam het Cultuurfonds Mode Stipendium in ontvangst genomen, dat dit jaar voor de twaalfde keer werd uitgereikt. Volgens de jury van de belangrijkste modeprijs van Nederland belichaamt Benchellal de toekomst van mode. Het stipendium bestaat uit een wisseltrofee en een bedrag van 50.000 euro, bedoeld voor verdere artistieke en zakelijke ontwikkeling en beschikbaar gesteld door een anonieme schenker.

De 39-jarige Benchellal wordt geprezen om zijn tijdloze en zijn duurzaam gemaakte kleding. “Met zijn roots in het naaiatelier van zijn grootouders in Lelystad, zijn opleiding aan de modevakschool in Amsterdam en de oprichting van zijn eigen atelier, heeft hij zich weten te onderscheiden als een van de grootste talenten van dit moment”, zegt directeur Cathelijne Broers van het Cultuurfonds.

Benchellal heeft outfits ontworpen voor onderen zangeres Alicia Keys, actrices Sharon Stone en Priyanka Chopra en koningin Rania van Jordanië. Koningin Máxima droeg vorig jaar op Prinsjesdag een ontwerp van zijn hand.

De modeontwerper zegt enorm trots en vereerd te zijn dat het Cultuurfonds Mode Stipendium dit jaar naar hem gaat. Eerdere winnaars van het stipendium, dat wordt georganiseerd door het Cultuurfonds en de Dutch Fashion Foundation, zijn Claes Iversen, Iris van Herpen en Jan Taminiau.