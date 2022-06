Onverwachte Ivoriaanse cadeautjes voor koningin Máxima

Koningin Máxima werd dinsdag door ministers uit Ivoorkust onverwacht verrast met cadeaus. Na haar gesprekken op verscheidene ministeries in het land kreeg de koningin spontaan onder meer een Ivoriaanse omslagdoek, een ketting, een schilderij en een armband cadeau.

In principe stond het geven van cadeaus niet gepland, maar ook koningin Máxima was voorbereid. Haar adjudant had ook wat cadeaus achter de hand om aan de ministers te geven. Bij staatsbezoeken, waarbij in principe wel giften worden uitgewisseld, gaat het dan om een fotolijstje met woorden van dank en bijvoorbeeld een schaal of een vaas.

De koningin sprak dinsdag in haar rol als speciale gezant van de Verenigde Naties met onder anderen vice-president Tiemoko Meyliet Kone en ministers Adama Coulibaly (economie en financiën) en Amadou Coulibaly (communicatie en digitale economie). Dinsdagavond vliegt de koningin naar Senegal, maar daarvoor spreekt ze nog met de Ivoriaanse premier Patrick Achi en presidentsvrouw Dominique Ouattara.