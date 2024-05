‘Onvoorwaardelijke liefde en een beetje geplaag’

Of Moederdag nu gevierd wordt op de eerste zondag van mei (Spanje), een week later (Nederland) of de laatste zondag van de maand (Monaco, Zweden) – deze feestelijke familiedag is een mooi moment om stil te staan bij de warme band en de sprekende gelijkenissen tussen deze koninklijke moeders en dochters.

Caroline van Monaco en Charlotte Casiraghi

Oudere foto’s van prinses Caroline (67) lijken soms een blauwdruk van die van Charlotte (37), zo sterk is de gelijkenis tussen moeder en dochter. Met hun goede kaaklijn en klassieke uiterlijk is het niet verwonderlijk dat beiden een muze waren van wijlen Karl Lagerfeld, de ontwerper van Chanel.

Prinses Irene en prinses Margarita

Beiden maakten een onconventionele keuze voor hun (eerste) echtgenoot, en ook op carrièregebied trekken prinses Irene (84) en jongste dochter prinses Margarita (51) hun eigen plan, buiten

de gebaande (koninklijke) paden. Wat ze daarin gemeen hebben is de onvoorwaardelijke liefde voor de natuur en de bescherming van bomen.

Kroonprinses Victoria en prinses Estelle

Die grote bruine ogen, de kin iets naar voren: prinses Estelle (12) heeft de open, aanwezige houding van haar moeder geërfd. Als Estelle dan ook nog eens af en toe dezelfde jas als haar moeder draagt, is het duidelijk dat kroonprinses Victoria (46) een mini-me op de wereld heeft gezet.

Prinses Laurentien en gravin Eloise

Sinds kort zijn prinses Laurentien (57) en Eloise (21) naast moeder en dochter ook zakenpartners. Het brengt volgens Laurentien meer verdieping in hun relatie. ‘Een goede band bestaat ook uit elkaar ruimte kunnen bieden’, vindt de prinses. Eloise spreekt van ‘onvoorwaardelijke liefde, met af en toe een beetje geplaag.’

Koningin Máxima en prinses Amalia

Natúúrlijk, prinses Amalia (20) is een echte Oranje in haar looks. Maar bekijk haar wat langer en ze heeft onmiskenbaar ook de kritische en bedachtzame blikken van moeder koningin Máxima (52). Voor het hoogst haalbare gaan, haar fanatisme en muzikaliteit zijn eigenschappen die ze met haar moeder deelt.