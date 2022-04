Ook aandacht voor Oekraïne tijdens Koningsdagconcert Maastricht

Het Koningsdagconcert in Maastricht had niet alleen een Maastrichts karakter; vanwege de oorlog in Oekraïne was er ook gezorgd voor een Oekraïens accent. In het Theater aan het Vrijthof werd een compositie gespeeld van Boris Lyatoshinsky, een componist uit het door Rusland binnengevallen land.

Onder toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten violist Liza Ferschtman en pianist Arthur Jussen het muziekstuk ten gehore. Ferschtman trad vorige maand al eens op om geld in te zamelen voor Oekraïne. Dat deed ze samen met muzikanten uit dat land. Ook speelden toen Russische muzikanten mee.

Het Koningsdagconcert in Maastricht had deze keer als motto ‘De klanken van de stad, de klanken van de regio’. Naast de compositie van Lyatoshinsky werden werken gespeeld van Beethoven en Mendelssohn.

Willem-Alexander en Máxima hadden het concert aangeboden aan mensen die betrokken zijn bij de viering van Koningsdag in Maastricht. Sinds 1985 wordt ieder jaar zo’n concert gehouden. Sinds 2014 gebeurt dat in de gemeente waar de koninklijke familie Koningsdag viert.