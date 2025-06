Ook Bosma op bezoek bij koning Willem-Alexander

Martin Bosma, voorzitter van de Tweede Kamer, is donderdagochtend langsgegaan bij koning Willem-Alexander op Paleis Huis ten Bosch. Bosma informeerde de koning over het Kamerdebat van woensdag, dat ging over de val van het kabinet.

De koning sprak donderdagochtend ook met Jan Anthonie Bruijn, de voorzitter van de Eerste Kamer, en Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State. Het is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gebruikelijk dat de koning na de val van een kabinet spreekt met zijn vaste adviseurs.

Het kabinet viel dinsdag nadat PVV-leider Geert Wilders zijn partij terugtrok uit de coalitie met VVD, NSC en BBB.