Ook Getty onderzoekt door William en Catherine verspreide foto’s

Ook Getty Images gaat door prins William en prinses Catherine eerder verspreide foto’s onderzoeken. Het fotopersbureau verwijdert foto’s als blijkt dat daar “dingen op staan die niet hebben plaatsgevonden”, aldus een woordvoerder.

Aanleiding voor het onderzoek is een foto van Catherine en haar drie kinderen, die de prinses zelf had bewerkt. Grote persbureaus als Reuters, AFP en Getty Images boden de foto eerst wel aan, maar trokken die al snel weer terug toen bleek dat er mee gesjoemeld was. AFP en CNN lieten kort daarop weten alle oudere foto’s uit handen van William en Catherine te gaan onderzoeken.

Op de foto van Catherine, George, Charlotte en Louis was onder meer te zien dat een deel van de mouw van prinses Charlotte ontbreekt. Ook ontbreekt de trouwring van Catherine en lijkt er iets mis te zijn met de rits van haar vest. Catherine bood op sociale media haar excuses aan. “Zoals zoveel amateurfotografen doen, experimenteer ik soms met het bewerken”, zei ze.