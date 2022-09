Ook in Aberdeen diepe stilte bij passeren van de rouwstoet

Ook in Aberdeen zwegen de toegestroomde mensen langs de route toen de rouwstoet van koningin Elizabeth in de stad passeerde. In de derde stad van Schotland, die belangrijk is vanwege de petrochemische industrie, stonden duizenden mensen om de vorstin de laatste eer te bewijzen.

Langs de route buiten de stad hebben boeren een haag gevormd van tractoren, blijkt uit beelden van de Britse media. Zij zenden zondag live de reis uit die de kist van Elizabeth maakt van Balmoral Castle, waar de vorstin donderdag overleed, naar haar officiële Schotse residentie Holyroodhouse in Edinburgh.